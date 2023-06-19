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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, OPEC Genel Sekreteri Gays'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, OPEC Genel Sekreteri Gays'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays ile görüştü.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Gays, OPEC+ kapsamındaki işbirlikleri dolayısıyla Aliyev'e teşekkür etti.

Küresel petrol piyasasında OPEC+ formatındaki faaliyetin rolüne işaret edilen görüşmede, piyasadaki istikrarın bugüne kadar tam da bu formatta yürütülen faaliyet sonucunda sağlandığı belirtildi.

"Fosil" yakıtlar alanındaki güncel konuların ele alındığı görüşmede, gelecekte bu alana yatırım yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Görüşmede, dünya ekonomisindeki büyümenin sonucu olarak artan enerji talebi dikkate alındığında, son dönemde bu alandaki yatırımların azalmasının endişe doğurduğu ifade edildi.

Dünyada yeşil enerji alanında kaydedilen ilerlemenin yanı sıra geleneksel yakıtın oynadığı önemli rolün de vurgulandığı görüşmede, geleneksel enerji kaynaklarının çevreye verdiği zararın azaltılması açısından yeni teknolojilerin uygulanmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

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