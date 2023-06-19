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Resmen duyuruldu! Real Madrid'de Benzema'nın yerine Joselu

Resmen duyuruldu! Real Madrid'de Benzema'nın yerine Joselu

İspanyol ekibi Real Madrid, Espanyol forması giyen 33 yaşındaki futbolcu Joselu ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varıldığı açıkladı.

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İspanyol temsilcisi Real Madrid, gelecek sezon kadro planlaması dahilinde transferlere hız kesmeden devam ediyor. İspanyol ekibi, Fransız yıldız Karim Benzema’nın takımdan ayrılmasının ardından Espanyol’dan Joselu ile satın alma opsiyonuyla kiralayıp, hücum hattını güçlendirdi.

İspanya Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, İspanya La Liga’da geride kalan sezonda 34 maçta, 16 gol, 2 asist katkısı sağladı.

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