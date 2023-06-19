Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu! 9 kez şampiyon olmuş takıma gidiyor
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Beşiktaş'ı şampiyon yapan Sergen Yalçın, yeni sezonda sahalara geri dönüyor. İsmi son günlerde Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın, herkesi ters köşe yaptı. Yurtdışına gidiyor...
Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Sergen Yalçın yeni sezonda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü çalıştıracak.
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Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. Azerbaycan'da yayın hayatını sürdüren CBC Sports TV'nin haberine göre, Neftçi Bakü, Sergen Yalçın ile her konuda anlaştı.
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Azeri ekibi 2 gün içinde 50 yaşındaki Sergen Yalçın'la anlaştıklarını kamuoyuna açıklayacak.
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Teknik direktör Sergen Yalçın, 2021-2022 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı.
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