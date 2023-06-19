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Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürmüştü! Dehşette yeni gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürmüştü! Dehşette yeni gelişme

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren zanlı yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı (47) öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, olay yerinden kaçan Mertcan K'yi (25) yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mertcan K. (25), önceki gün otomobille kayınpederi ve boşanma aşamasındaki eşinin yolunu keserek pompalı tüfekle yaralamıştı.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar kurtarılamamıştı.

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