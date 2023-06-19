Carrefour kurbanlık fiyatları 2023 fiyatları büyükbaş hisse fiyatı kaç para?

Kurban bayramına az bir zaman kala kurbanlık çadırları kuruldu, kurbanlık seçme ve alma telaşı başladı. 28 Haziran'da başlayacak olan Kurban bayramı öncesi marketlerin de kurbanlık fiyatları belli oldu. Peki Carrefoursa'da 2023 büyükbaş kurbanlık ne kadar, hissesine göre dana kaç para? Carrefoursa büyükbaş dana, öküz, boğa 2023 büyükbaş kurbanlık fiyatları hissesi kaç paradan başlıyor?

Abone ol

Kurban bayramına çok az zaman kala kurban pazarlarında küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların fiyatları belli olurken bazı büyük marketlerde kurban fiyatları netleşti, satışlar başladı. Peki Carrefoursa'da 2023 büyükbaş ve 2023 küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, İşte hissesine göre Carrefoursa kurbanlık fiyat listesi...

Türkiye'nin önde gelen en büyük marketlerinden olan Carrefoursa'da 2023 büyükbaş kurbanlık hise fiyatları belli oldu. Buna göre Carrefoursa'dan kurbanlık alan vatandaşların cebinden 7 hisseli büyükbaşın fiyatı 9.400 lira olacak. Carrefoursa'da büyükbaş kurbanlık ise minimum 8. 990 liradan başlayacak. liradan satılacak.

Carrefoursa'da küçükbaş kıvırcık koç fiyatı 2023 yılında 5.950 lira olacak. Yaklaşık 19 kilo olacak olan küçükbaş kurbanlık koç fiyatı paketine sakatat da dahil olacak.

Kurban eti nasıl pay edilir?

Kurban eti yenecek ve dağıtılacak miktar konusunda kesin bir ölçü koymak zordur. Kurban etinin üç eşit parçaya bölünüp bir parçasının kurban sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler tarafından tüketilmesi gerekiyor. İkinci parçanın eş, dost, akrabaya hediye edilmesi, üçüncü parçanın ise kurban kesemeyen yoksul kimselere dağıtılması gereklidir.

Kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin kalabalık olması veya ihtiyaçlarının bulunması halinde kurban etinin kimseye dağıtılmadan evde tüketilmesi de bir sakınca taşımaz. Kurban sahibinin kurban etinden hem yemesi, hem ikram etmesi hem de fakirlere dağıtması genel bir kural olup bunun ölçü ve şeklini her mükellefin kendi durumunu, çevresinin ihtiyaç ve imkânını göz önüne alarak bizzat belirlemesi ve bu konuda ibadet anlayışıyla hareket etmesi doğru olur. Kurbanın etinin kesimin yapıldığı bölgede dağıtılması teşvik edilirse de daha fazla ihtiyaç sahiplerinin bulunması halinde başka yerleşim birimlerine de gönderilebilir.