Asgari ücret toplantısı sona erdi! Türk-İş'ten açıklama geldi! 'Rakam masaya gelmedi'

7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret Temmuz zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Türk-İş, "masaya rakam gelmedi" açıklaması yaptı.

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Milyonlarca çalışanı etkileyecek olan asgari ücrete yapılacak Temmuz zammına ilişkin ikinci toplantı sona erdi. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte en az yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor. Türk-İş, ikinci toplantı sonunda, "masaya rakam gelmedi" dedi.

İkinci toplantının sona ermesinin ardından Türk-İş heyeti bakanlıktan ayrılırken, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar "Herhangi bir rakam masaya getirilmedi. Görüşmelerin Bu hafta tamamlanmasını bekliyoruz" açıklaması yaptı. Ağar, 500 dolar tartışmasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Şu anda biz Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Elbette ki günün şartlarına göre rakamlar neyse onun üzerine konuşulacak, pazarlık yapılacak ve bu hafta neticeye varacağız. Alım gücünün daha iyi olması için bu Temmuz ayında başlamak üzere asgari ücrete ara zammı gibi algılanabilir. Tekrar 6 ay sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek, günün şartlarına göre de bir zam daha alınacaktır."

Bugün ikinci bir toplantı var

Bugün asgari ücretle ilgili ikinci bir toplantı daha var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.