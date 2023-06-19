Carrefour küçükbaş kurbanlık fiyatları 2023 kıvırcık koç kaç paradan başlıyor?

Kurbanlık telaşı başladı, çadırlarda uygun kurbanlık almak için sıkı pazarlıklar yaşanırken marketlerinde kurbanlık fiyatları belli oldu. Carrefoursa'nın 2023 kurbanlık fiyatları da netleşti. Buna göre carrefoursa küçükbaş kıvırcık koç kurbanlık fiyatları 5.950 liradan başlıyor. Küçükbaş kurbanlık fiyatları 16 kilodan başlıyor.

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Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı, müslüman alemini kurbanlık alma telaşı sardı. Peki 2023 yılında kurbanlık fiyatları kaç para olacak, küçükbaş, dana koyun kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? Yurt genelinde yavaş yavaş kurbanlık pazarları açılırken satışlarda başladı. Peki Carrefour'da 2023 yılı kurbanlık fiyatları kaç para olacak, 2023 küçükbaş kurbanlık koç ve 2023 büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları kaç para oldu?

Carrefoursa yüzde yüz yerli besi olan kurbanlıkların satışına başladı. 2023 yılında Carrefour'da küçükbaş kurbanlık fiyatı 5 bin 950 lira oldu. En az 16 kilo kurbanlık kıvırcık koç fiyatı ise 5 bin 950 lira olacak. Axcess ile ödemelerde anında 100 lira indirim yapılacak ve kurbanlık 4 gün içinde teslim edilecek.

Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir