Memur maaşlarının verilebilmesi için "ek ödenek" kararı

Lübnan Meclisi, kamu çalışanları ile emeklilerin maaşlarının verilebilmesi için "ek ödenek" kararı çıkardı.

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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Mecliste düzenlenen olağan oturumda memur, asker ve emekli maaşlarının ödenebilmesi için Merkez Bankasından ek ödenek alınması kararı görüşüldü.

Oturum sonunda Meclis, oy çokluğu ile nakdi ek ödenek sağlanması kararı aldı.

Meclisteki bağımsız ve muhalif 29 milletvekili ise oturumu "yasal olmadığı" gerekçesiyle boykot etti.

Söz konusu milletvekilleri, ülkede 31 Ekim 2022'den bu yana Cumhurbaşkanı olmadığı ve 2023 bütçesinin henüz Meclisten geçmediği gerekçesiyle yapılan oturumun "yasal olmadığını" savunuyor.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Meclisin ek ödenek kararı çıkarmaması halinde haziran ayı memur maaşlarını ödeyemeyeceklerini söylemişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan'da Ekim 2019’da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut’taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Yaklaşık 4 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.

Ülkede, 2019’da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.

Ocak 2022’de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken son bir yıl içinde değer kaybı hızla devam etti.

Dünya Bankasının Kasım 2022’de yayımlanan raporunda, Lübnan’daki mali kaybın 72 milyar doları aştığı belirtilmişti.

Nüfusunun yüzde 80’i yoksulluk sınırında olduğu aktarılan Lübnan’da, 14 Mart’ta karaborsada 100 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem gören dolar, 21 Mart’ta 140 bin liraya çıkarak yeni bir rekor kırmıştı.

Halihazırda ise karaborsada dolar 94 bin Lübnan lirasından işlem görüyor.

Krizden önce Lübnan’da bir memur maaşı yaklaşık 1000 doları bulurken şu anda 100 doların altına geriledi.