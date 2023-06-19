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Hakurk'ta PKK'ya darbe! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Hakurk'ta PKK'ya darbe! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

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MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İnlerine girmeye devam! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler; - 145 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmatı, - 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip (dip tapalı) mühimmatı, - 7 adet 30x29mm AGS-17 B/A mühimmatı” denildi.

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