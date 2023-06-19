vivo, yeni ürünü Y36'yı temmuzda satışa sunacak

vivo, yeni akıllı telefon modeli Y36'yı temmuzda satışa sunacak. Y36 modelinde de en az 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi bulunacak

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, vivo, Türkiye'de başarı elde eden Y35 modelinden sonra şimdi de Y36 ile geliyor.

Özellikle uzun ömürlü, güncel kalan ve geniş hafıza arayan kullanıcıların beklentilerine yönelik özellikleriyle dikkat çeken vivo Y36; yüksek performansı, geniş depolama alanı, gelişmiş kamerası ve güçlü batarya özellikleriyle akıllı telefon kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak.

Android 13 üzerinde işletim sistemi ve Funtouch OS 13 arayüzü üzerinde çalışan vivo Y36'nın Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisi bulunuyor.

Y serisinin geniş depolama kapasitesine sahip yeni üyesi, kullanıcılarının daha fazla uygulamayı kolaylıkla kullanmasına olanak tanımak için 8GB+8GB Genişletilmiş RAM 3.0 ile geliyor. Telefonun 256 GB depolama alanı da microSD kartla artırılabiliyor. 5 bin mAh bataryaya sahip vivo Y36 kullanıcıları, 15 dakikada yüzde 30'a kadar şarj yapabilen 44W FlashCharge ile priz arama derdinden kurtuluyor.

Gelişmiş fotoğrafçılık deneyimi sunuyor

Y36'nın 6.64 inç büyüklüğünde 2388x1080 piksel çözünürlüğe sahip delik çentikli (Ultra O) LCD ekranı 90Hz tazeleme hızı sunuyor. 16 MP ön kameraya sahip telefonun, ışığı profesyonel bir kamera gibi toplayan 50MP arka ana kamerası ve bu kameraya eşlik eden bir de 2MP derinlik sensörü bulunuyor.

Telefon ayrıca sahip olduğu bir makro kamera ve bir bokeh kamera ile gelişmiş fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

vivo, Y36 modelini de en az 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisiyle temmuzda satışa sunacak.