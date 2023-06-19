Trabzon'da başına yorgun mermi isabet eden Kerem'den acı haber
TRABZON'da, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Abone ol
10 Haziran'da yaşadıkları sitenin bahçesinde oynarken baş bölgesine yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Kerem Can Özdemir, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Küçük çocuğun cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan Kerem Can Özdemir'in, olaydan 2 gün sonra erken doğumla dünyaya gelen kardeşinin tedavisi ise aynı hastanede sürüyor.