Fenerbahçe'den Vincenzo Montella açıklaması

Fenerbahçe yönetimi, basında yer alan İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrlığı sonrası teknik direktör arayışı sürüyor. Sarı lacivertliler, kulüple ismi anılan Vincenzo Montella ile ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Koç "yerli olacak" demişti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hafta sonu olağan mali genel kurulda yaptığı açıklamada yeni teknik direktörün yerli olacağını açıklamıştı.

Ali Koç, yeni teknik direktörün camianın ruhunu bilen bir Türk çalıştırıcı olacağını ve önlerinde iki isim olduğunu söylemişti.