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Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu görüştü Görüşme sonrası iki isimden açıklama

Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu görüştü Görüşme sonrası iki isimden açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "yerel seçimlerde işbirliği olacak mı? sorusuna yanıt vermedi.

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CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede, CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da bulundu.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Özdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçim sonuçları ve yerel seçimleri değerlendirme

Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisini iki kez ziyaret ettiğini ve önemli görüşmeler yaptıklarını hatırlatan Özdağ, şöyle konuştu:

"Seçimlerden sonra bir değerlendirme imkanımız olmadı. Kendisinden geçen hafta randevu rica ettim ve hem bu değerlendirmeyi yapmak hem de iadeyi ziyarette bulunmak istedim. Güzel ziyaret oldu, teşekkür ederim nazik daveti için. İçeriye girerken Sayın CHP Sözcüsü, 'Aman dikkat edin yerler kaygan burada.' dedi. Biz de gülümsedik ve sağlam bastığımızı söyledik, yukarıya çıktık."

Kılıçdaroğlu da görüşmenin güzel geçtiğini belirterek, "Tabii iki siyasetçi yan yana gelirse ne konuşur? Doğal olarak Türkiye'nin sorunlarını, Orta Doğu'yu, dünyadaki gelişmeleri hep beraber değerlendirdik. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik." dedi.

Yerel seçimde işbirliği olacak mı?

Bir gazetecinin, "Yerel yönetim seçimlerine dönük olarak birlikte işbirliği olacak mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Teşekkür ederim, sağ olun." karşılığını verdi.

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