Halil Taşkın kimdir? Halil Taşkın öldü mü, neden öldü, kaç yaşında öldü?

Bi dönemin çocuk şarkıcılarından olan, sesi ve farklı yorumu ile dikkat çeken şarkıcı Halil Taşkın hayatını kaybetti. Halil Taşkın'ın ölüm haberi sevenlerini üzdü. Bir Yar Sevdim Sivaslı' ve 'Saçıma Kar Yağdı' Yıllar Utansın gibi şarkılarla sevilen Halil Taşkın'ın hayatı da merak edildi. Peki Halil Taşkın kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Halil Taşkın şarkıları hangisi?

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Bir döneme şarkıları ile damga vuran, 80'li yılların çocuk şarkıcıları arasında olan Halil Taşkın hayatını kaybetti. Halil Taşkın'ın ölüm haberini kendisi gibi şarkıcı Kader sosyal medya hesabından duyurdu. Halil Taşkın'ın ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı. Bu vahim olayın ardından Zor Kirve', 'Elveda', 'Aşığım Seviyorum', 'Seni Sevmeyen Ölsün', gibi şarkılar söyleyen Halil Taşkın'ın hayatı merak edildi. Peki kimdir Halil Taşkın, kaç yaşında öldü, Halil Taşkın evli mi, çocukluk hali şimdiki hali nasıldı?

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi veren şarkıcı, "Acımı anlatamam, sanatı, kişiliği, insanlığı, adamlığı saysam bitiremem. Canımı kaybettim. Ağabeyimi, çocukluğumu, gençliğimi kaybettim. Çok şeyler yaşadık seninle, ne turneler ne konserler ne anılar... Hep kalbimde olacaksın. Sanat camiasının başı sağ olsun senin gibi sanatçı zor gelir. Mekanın cennet olsun benim canım. Allah taksiratını affetsin" dedi.

Halil Taşkın'ın cenaze töreniyle ilgili de bilgi veren şarkıcı, "Dostlar Halil Taşkın'ın cenazesi pazartesi öğlen namazına müteakiben Zeytinburnu Beştelsiz Camii'sinden kaldırılıp Mevlanakapı Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.