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İsrail güçleri biri çocuk 4 kişiyi öldürdü! Türkiye'den sert tepki: Çağrımızı yineliyoruz!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail güçleri biri çocuk 4 kişiyi öldürdü! Türkiye'den sert tepki: Çağrımızı yineliyoruz!

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde düzenledikleri baskında biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdü. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak, saldırıları kınadı.

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İsrail güçleri, işgal altındaki Cenin kentine düzenledikleri baskında biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdü, 42 Filistinliyi yaraladı. Çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralandı. 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail güçlerinin Cenin’de gerçekleştirdiği baskına ilişkin yazılı açıklama yapılarak 'şiddetle kınıyoruz' denildi.

Açıklamada, "İsrail hükümetine Filistinli sivilleri hedef alan ve bir şiddet sarmalına yol açabilecek bu kabul edilemez eylemlere derhal son vermesi çağrımızı yineliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Zırhlı araçlarla baskın

İsrail ordusu onlarca zırhlı askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrailli keskin nişancılar da bazı evlerin üzerine konuşlandırıldı.

İsrail güçleri, baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail askerleri ile bölgedeki Filistinli direnişçiler arasında da şiddetli çatışmalar yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıda biri çocuk 4 Filistinliyi öldürdüğü, 42 Filistinliyi de gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.

4 ölü, yaralılardan 9'unun durumu ağır

Açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin 15 yaşındaki Ahmed Yusuf Sakr ile Halid Azzam Asasime (21), Kays Cebarin (21) ve Kassam Ebu Seriyye (29) olduğu bildirildi. Yaralılardan 9'unun durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

7 İsrail askeri de yaralandı

Öte yandan İsrail güçlerinin saldırısına karşılık veren Filistinli direnişçilerin hedef aldığı 7 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Cenin'deki Filistinli direnişçiler, bölgeden çekilen bazı askerleri taşıyan bir zırhlı aracı el yapımı patlayıcı ile hedef aldı. Saldırıda, isabet alan zırhlı araçtaki 7 askerin hafif ve orta derecede yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki İsrail güçlerinin “hava ve kara operasyonlarını” sürdürdüğü kaydedildi.

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