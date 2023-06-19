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Erzurum’da kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı Murat Paşa Mahallesi’nde ilk kazma vuruldu

Erzurum’da kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı Murat Paşa Mahallesi’nde ilk kazma vuruldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin “Korunan Tarih Dönüşen Şehir Erzurum” sloganıyla gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projelerinden birine daha başlandı.

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Erzurum’un en eski semtlerinden birisi olan ve şehrin merkezi bölgesini oluşturan Murat Paşa Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesinin birinci etap yıkım işlemleri start aldı.

Bu amaçla yapılan törende binaların yıkımı için düğmeye basıldı. Gerçekleştirilen törene Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ birer konuşma yaparak Erzurum’un kentsel dönüşüm noktasındaki ihtiyaçlarını ve projelerini dile getirdiler.

Sekmen: "Yeni ticari alanlar oluşturacağız"

Belediye tarafından gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm ve gelişim hamleleri kapsamında üretilecek olan ofis ve işyerleriyle ilgili yıkım töreninde konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’un en eski yerleşim birimlerinden olan Murat Paşa Mahallemizde hayata geçirilecek olan kentsel dönüşüm projemizle birlikte bu bölgede yeni bir ticari alan oluşturacağız. Risk taşıyan binaların yıkımıyla başlayan ve sonra da modern bir tasarımla taçlandıracağımız projemizle birlikte mahallemizin kentsel estetiğine de yeni bir çehre kazandırmış olacağız. 2 bin metrekare alanda 9 riskli bina ve 18 adet bağımsız birimden oluşan bölgede inşallah ilçemize yakışan bir projeyi vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız. Yeni kentsel dönüşüm hamleleriyle Erzurum’u yenilemeye, Erzurum’u büyütüp geliştirmeye ve bu kadim şehri hak ettiği noktaya ulaştırmaya hep birlikte devam edeceğiz” dedi.
Konuşmaların ardından Murat Paşa Mahallesi esnafı ve davetliler ile birlikte yıkım için düğmeye basıldı.

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