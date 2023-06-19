Erzurum'da büyük panik! Deprem oldu AFAD şiddetini açıkladı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan açıklama var...

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verdiği bilgiye göre saat 14.43'teki sarsıntı yerin 12.52 km. derinliğinde kaydedildi. Alınan ilk bilgilere göre meydana gelen depremde herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı.

Gece saatlerinde Malatya ve Kahramanmaraş'ta da 4 ve üzeri depremler meydana geldi.