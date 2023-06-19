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Deprem sonrasında çökme oldu fırtınada deniz taştı! İskenderun sular altında

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Deprem sonrasında çökme oldu fırtınada deniz taştı! İskenderun sular altında

HATAY’ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtınada sahil şeridi yine sular altında kaldı. Dalgaların Sahil Atatürk Bulvarı'na ulaşması ile yol trafiğe kapandı. İşte ilçeden gelen son görüntüler...

Deprem sonrasında çökme oldu fırtınada deniz taştı! İskenderun sular altında

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat'taki depremlerde zeminde çökme yaşanan sahil şeridinde lodos fırtınası ile birlikte yine deniz suyu taşkını yaşandı. 

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Deprem sonrasında çökme oldu fırtınada deniz taştı! İskenderun sular altında

Körfezdeki dalgaların Sahil Atatürk Bulvarı'na ulaşması ile yol trafiğe kapandı.

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Deprem sonrasında çökme oldu fırtınada deniz taştı! İskenderun sular altında

Sahile gezmeye gelen bazı vatandaşlar ise su basması nedeni ile geri döndü. İşte bölgedeki son durum...

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Deprem sonrasında çökme oldu fırtınada deniz taştı! İskenderun sular altında
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