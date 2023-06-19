Deprem sonrasında çökme oldu fırtınada deniz taştı! İskenderun sular altında
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HATAY’ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtınada sahil şeridi yine sular altında kaldı. Dalgaların Sahil Atatürk Bulvarı'na ulaşması ile yol trafiğe kapandı. İşte ilçeden gelen son görüntüler...
Hatay’ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat'taki depremlerde zeminde çökme yaşanan sahil şeridinde lodos fırtınası ile birlikte yine deniz suyu taşkını yaşandı.
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Körfezdeki dalgaların Sahil Atatürk Bulvarı'na ulaşması ile yol trafiğe kapandı.
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Sahile gezmeye gelen bazı vatandaşlar ise su basması nedeni ile geri döndü. İşte bölgedeki son durum...
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