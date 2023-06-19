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Hazine 2 ihaleyle yaklaşık 50 milyar lira borçlandı

Hazine 2 ihaleyle yaklaşık 50 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 49 milyar 992 milyon lira borçlanmaya gitti.

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Bakanlık ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, TLREF'e endeksli 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli ilk kuponu yüzde 2,9 oranlı devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. Sonraki kupon oranları yatırımcı kılavuzunda yer alan hususlar çerçevesinde belirlenecek.

Nominal teklifin 7 milyar 936 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 195 milyon lira, net satış 3 milyar 910,1 milyon lira olarak gerçekleşti. İhalede dönemsel faiz yüzde 3,46 oldu.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 890 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3,5 milyar liralık satış yapıldı.​​​​​​​

İkinci ihalede ise 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,2 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 17,25, bileşik faiz ise yüzde 17,99 oldu

Nominal teklifin 33 milyar 852 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 20 milyar 261 milyon lira, net satış 17 milyar 831,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 750 milyonluk teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 48 milyar 321 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 24 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, 2 ihalede toplam 49 milyar 992 milyon lira borçlandı.

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