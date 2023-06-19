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Halil Taşkın evli mi, çocuğu var mı? Halil Taşkın çocukluk-şimdiki hali nasıl?

Halil Taşkın evli mi, çocuğu var mı? Halil Taşkın çocukluk-şimdiki hali nasıl?

'Zor Kirve', 'Elveda', 'Aşığım Seviyorum', 'Seni Sevmeyen Ölsün', 'Yıllar Utansın', 'Bir Yar Sevdim Sivaslı' ve 'Saçıma Kar Yağdı' gibi şarkılarıyla tanınan, çocuk yaşta müzik sektörüne giren Halil Taşkın hayatını kaybetti. Bu ölüm haberinin ardından Halil Taşkın hayatı merak konusu oldu. Peki Halil Raşkın evli mi, eşi kimdir? Halil Taşkın çocuğu var mı?

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Ünlü şarkıcı Halil Taşkın, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ölüm haberini duyuran şarkıcı Kader, "Canımı kaybettim, ağabeyim, çocukluğumu, gençliğimi kaybettim" dedi.

Şarkıcının ölüm haberini yakın arkadaşı şarkıcı Kader duyurdu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi veren şarkıcı, "Acımı anlatamam, sanatı, kişiliği, insanlığı, adamlığı saysam bitiremem. Canımı kaybettim. Ağabeyimi, çocukluğumu, gençliğimi kaybettim. Çok şeyler yaşadık seninle, ne turneler ne konserler ne anılar... Hep kalbimde olacaksın. Sanat camiasının başı sağ olsun senin gibi sanatçı zor gelir. Mekanın cennet olsun benim canım. Allah taksiratını affetsin" dedi.

Halil Taşkın kimdir?

Halil Taşkın, 1973 yılında Karaman'da doğdu. 1980'li yılların popüler çocuk sanatçılarından olan Halil Taşkın, bugüne kadar 7 adet albüme imza attı. Zor Kirve, Elveda, Aşığım Seviyorum, Seni Sevmeyen Ölsün, Yıllar Utansın, Bir Yar Sevdim Sivaslı ve Saçıma Kar Yağdı gibi birçok hit şarkıya imza attı.

Halil Taşkın, ayrıca Küçük Beyzade, Babasının Oğlu, Küçük Ağam ve Günahsız Yetim gibi 10 sinema filminde oynadı.

Halil Taşkın, 19 Haziran 2023 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. 

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