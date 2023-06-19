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TÜSİAD ve TÜBİSAD'ın "Yüksek Teknoloji" raporu Ankara'da tanıtıldı

TÜSİAD ve TÜBİSAD'ın "Yüksek Teknoloji" raporu Ankara'da tanıtıldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Ankara Temsilcisi Barış Urhan, ekonomide yüksek çarpan etkisine sahip sektörlere odaklanma, geleceği doğru okuma ve kaynakları doğru alana harcamanın ileri teknoloji atılımı için en önemli adımlar olduğunu bildirdi.

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TÜSİAD ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) işbirliğiyle hazırlanan ve Deloitte Digital'in içerik desteği sağladığı "Türkiye'nin 2'nci Yüzyılında Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı" raporunun Ankara tanıtım toplantısı, TÜSİAD Ankara Temsilciliği'nde yapıldı.

Açılışta konuşan Urhan, teknoloji ve dijitalleşmenin TÜSİAD'ın önemli çalışma alanları arasında yer aldığına dikkati çekti.

İleri teknoloji için atılması gereken adımlara değinen Urhan, "Ekonomide yüksek çarpan etkisine sahip sektörlere odaklanmak, geleceği doğru okumak ve kaynakları doğru alana harcamak ileri teknoloji atılımı için en önemli adımlardır. Bu bağlamda Türkiye'de teknoloji üretebilme kapasitemizin artması, dijital dönüşüm kültürü ve ekosistemin güçlendirilmesi, bilgi toplumuna dönüşümün desteklenmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Dijital Ekonomi Stratejileri Çalışma Grubu Başkanı ve TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aydın ile Deloitte Danışmanlık Lideri Hakan Göl, raporun tanıtımını gerçekleştirdi.

Göl, özellikle yapay zeka, robotik, bulut teknolojileri, 5G, block zincir, nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerin sektörleri dönüştürdüğünü, yeni iş modellerini de ortaya çıkardığını bildirdi.

G20 ülkelerinde yaratılan dijital ekonomik değerin toplamının yaklaşık 38 trilyon dolar olduğunu belirten Göl, "Türkiye'nin geleneksel ekonomide global ölçekte aldığı pay, dijital ekonomide aldığı payın 7 katı civarında. Dolayısıyla dijital ekonomi çerçevesinde gidecek yolumuz var. Dijital ekonomide yer alabilmek için nitelikli iş gücünü ve inovasyon kültürünü geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

"Geleceğin ekonomisi teknoloji ve dijitalleşmeyle şekilleniyor"

Rapor sunumunun ardından gerçekleştirilen "Türkiye'nin yüksek teknoloji atılımını gerçekleştirmesi için nelere ihtiyacı var?" konulu panelde, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanları Perihan İnci ile Çağatay Özdoğru konuşma yaptı.

İnci, dijital dönüşümle birlikte mevcut sektörlerin tanımının değiştiğine işaret ederek, eş zamanlı olarak yeni endüstrilerin ortaya çıktığını kaydetti.

Teknolojik dönüşümün tüm değer zincirinde sağlanmasının nitelikli insan kaynağıyla olabileceğini vurgulayan İnci, dijital ekonominin gerektirdiği teknoloji ve insan yetkinliğini en üst seviyeye çıkarmanın kritik önemde olduğunu ifade etti.

Özdoğru ise geleceğin ekonomisinin teknoloji ve dijitalleşmeyle şekillendiğini belirterek, çağın dinamiğini kaçırmamak için yüksek teknoloji çerçevesinde dijitalleşmenin odağa alınması gerektiğini dile getirdi.

Daha önce İstanbul'da da tanıtımı gerçekleştirilen raporda, yenilikçi politikaların geliştirilmesinden finansal desteklere, altyapıdan yetkin insan kaynağına kadar Türkiye’ye yüksek teknoloji atılımı sağlayacak tüm kaldıraçlar için mevcutta atılan adımlara ilave olarak ele alınması önemli bulunan eylemlere yönelik 18 Eylem Çağrısı yer alıyor.

"Türkiye’nin 2. Yüzyılında Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı” raporuna "www.yuksekteknolojiraporu.org" adresinden ulaşılabiliyor.

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