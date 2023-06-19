Kütahya'daki trafik kazasında yaralanan 3 kişiden 1'i hastanede öldü

Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki kazanın ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Şatır (53) burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücülerin tedavisi devam ediyor.

Kütahya-Eskişehir kara yolunun 2. kilometresinde, 17 Haziran'da Mehmet Orhan D. yönetimindeki 34 AK 0757 plakalı otomobil ile Hüseyin Şatır'ın kullandığı 43 ABN 540 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada, Şatır ve aynı araçtaki Fadime Şatır ile diğer otomobilin sürücüsü yaralanmıştı.