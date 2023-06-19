Masterchef Mustafa Aydın kimdir, aslen nereli? Mustafa Aydın evli mi?

MasterChef All Star için geri sayım başladı. Yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yarışmacılar da netlik kazanmış oldu. Bu kapsamda MasterChef yeni sezonda yarışacak olan MasterChef Mustafa Aydın hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, "MasterChef Mustafa Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" İşte MasterChef Mustafa Aydın biyografisi...

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TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanırken, MasterChef yarışmacıları belli oldu. Bu kapsamda yeni sezon yarışmacılarından olan Mustafa Aydın hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte MasterChef All Star yeni sezon yarışmacılarından olan Mustafa Aydın hakkında tüm merak edilenler...

Mustafa Aydın kimdir?

36 yaşında olan Mustafa Aydın, İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı. İtalyan mutfağı ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Şu an Güney Amerika uzak doğu mutfağında çalışıyor. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendini geliştirmek için uğraşıyor.