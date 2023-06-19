Doğu Perinçek'ten Ankara, İstanbul ve İzmir barolarına LGBT-i tepkisi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, LGBT-i propaganda bürolarına dönüşmekle suçladığı Ankara, İzmir ve İstanbul baro yöneticilerine tepki göstererek, "Sizler erkek çocuklarınızın dudaklarına ruj sürmeyi ve kız çocuklarınıza erkek tıraşı yaptırmayı kabul ediyor musunuz? " dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ankara, İzmir ve İstanbul barolarının LGBT-İ propagandası yapmasına ilişkin baro başkanlarına ve yöneticilerine açık mektup yazdı. İşte Perinçek'in mektubu:

“Ankara, İzmir ve İstanbul barolarını LGBT-İ propaganda büroları haline getiren baro başkanlarımıza ve baro yöneticilerimize sesleniyorum:

Sizler erkek çocuklarınızın dudaklarına ruj sürmeyi ve kız çocuklarınıza erkek tıraşı yaptırmayı kabul ediyor musunuz?

Peki bu milletin çocuklarını eşcinselleştirme propagandasına niçin alet oluyorsunuz?

Niçin barolarımızın kapılarını LGBT-İ propagandasına ve örgütlenmesine açıyorsunuz?

Sizin Cumhuriyetimizin hukuk fakültelerinde öğrendiğiniz insanlık ve özgürlük bu mudur?

Sizin yargı hayatınızda savunduğunuz hukuk bu mudur?

Barolar, ABD ve AB emperyalistlerinin tapulu malı mıdır?

İNSAN HAKKI

İnsan hakkı, insanları kendi vücutlarıyla kavgalı hale getirmek midir, yoksa insanları cinsiyetlerine yabancılaştırmak, uyuşturucuya ve intihara yönlendirmek, öfkeye ve şiddete kışkırtmak mıdır?

İnsan hakkı, ABD emperyalizminin millî devletleri yıkıma uğratma hakkı mıdır?

İnsan hakkı, toplumları etnik, mezhepsel, cinsel bölücülük tertiplerine kurban etmek midir?

İnsan hakkı, çocukları istismar etme, aileyi dağıtma hakkı mıdır?

İnsan hakkı, kadınları kafeslere tıkma ve erkeklere kadın rolleri dayatma hakkı mıdır?

İnsan hakkı, aşkı katletme ve insanlığı sevgisiz bırakma hakkı mıdır?

İnsan hakkı, Leyla ile Mecnun’u, Romeo ile Jüliet’i, Kerem ile Aslı’yı, Tahir ile Zühre’yi, Elguca ile Mzago’yu, Yusuf ile Züleyha’yı, masallardan ve insanlığın geleceğinden silme hakkı mıdır?

İnsan hakkı, insanlığa, insanî değerlere ve insana tecavüz hakkı mıdır?

ÖZGÜRLÜK

Özgürlük, tarih boyunca köle sahiplerinin ve emperyalistlerin icat ettikleri, doğada bulunmayan, uydurma cinsel kimlikleri dayatma özgürlüğü müdür?

Sizin özgürlüğünüz, halkın devrimlerle kazandığı özgürlükleri emperyalist dayatmalara kurban etme özgürlüğü müdür?

Sizin özgürlüğünüz, toplumu cinsiyetine yabancılaştırma ve çürütme özgürlüğü müdür?

Sizin savunduğunuz hukuk, zulüm sisteminin sokağa attığı, duvar diplerinde tecavüze uğrayan çocukların “cinsel tercih özgürlüğünü” meşrulaştıran hukuk mudur?

Alet olduğunuz iddialar, doğaya ve insana savaş açmıştır. Gayretleriniz nafiledir!

UTANÇ YALNIZLIĞI

Bu milletin kız çocuklarını erkekleştirmekte, bu milletin erkek çocuklarının dudaklarına ruj sürmekte yalnızsınız!

İyi biliniz, emperyalizmin Türk milletini çürütme planlarında üstlendiğiniz görevlerde yalnızsınız!

Leyla ile Mecnun’a savaş açmakta yalnızsınız!

Bu milletin içinde yüzüne bakabileceğiniz bir insan bulamazsınız!

Sizi kışkırtanlara ve alkışlayanlara baktığınız zaman, onların küresel efendilerin hizmetindeki bir avuç düşkün olduğunu görmüyor musunuz?

KURTARICI

Sizler onurlu Türk yargısının ve avukatlarının baro başkanları mısınız, yoksa ABD ve AB emperyalistlerinin kapıkulları mısınız, karar verin!

Böyle devam ederseniz, çocuklarınıza bırakacağınız temiz bir isminiz de kalmaz!

Böyle giderseniz, sizi emperyalist fonlar da kurtaramaz, NATO darbeleri de!

Çok güvendiğiniz ABD emperyalizmi de, umut bağladığınız NATO da kurtarıcı arıyor, sizi nasıl kurtarsın!

MİLLÎ VE ONURLU BARO BAŞKANI

Türk milleti ve insanlık, LGBT-İ Propagandası yapan baro başkanı istemiyor!

Baroları kirletemezsiniz!

Baroların yönetim konumlarını LGBT-İ işgaline teslim edemeyeceksiniz!

Sizden Türk milleti ve insanlık, Cumhuriyetimize, milletimize ve insanlığa karşı yürüttüğünüz utanç eyleminden vazgeçmenizi bekliyor.

Sizden Türk milleti ve Türk yargısının onurlu mensupları, yabancılaşmadan arınmış bir dünya özlemini bütün insanlıkla paylaşmanızı bekliyor.”