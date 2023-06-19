Yeni asgari ücret bayramdan önce belli olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama

Milyonlarca kişi yeni asgari ücreti bekliyor. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin açıklanacağı günün belirlenmediğini bildirdi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün, asgari ücrete ara zammı belirleme çalışmaları kapsamı dahilinde ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da bir açıklama geldi. Işıkhan "Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Asgari ücreti belirlenmesi adına gün içerisinde yapılan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi.

Saat 14.00’te başlayan ve yaklaşık bir saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklamada bulunulmadı.