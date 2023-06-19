BIST 5.362
DOLAR 23,64
EURO 25,83
ALTIN 1.484,15
HABER /  DÜNYA

İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine bir tepki de Almanya'dan

İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine bir tepki de Almanya'dan

Alman hükümeti, İsrail makamlarının yasa dışı yerleşim faaliyetlerini artırmasının ve Batı Şeria'nın en az 19 beldesinde 4 bin 500 birimlik yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa edilmesi yönünde açıklanan planlarının, büyük bir endişe kaynağı olduğunu açıkladı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu durum Alman hükümeti için büyük bir endişe kaynağıdır. Çeşitli vesilelerle dile getirdiğimiz görüşümüz nettir. Yerleşim yeri inşası uluslararası hukuka göre yasa dışıdır ve gelecekte iki devletli bir çözümü tehlikeye atmaktadır." dedi.

İsrail hükümeti ile yapılan görüşmelerde bu konuyu hem prensipte hem de bu spesifik projelerle ilgili olarak çok açık bir şekilde dile getirdiklerini vurgulayan Wagner, "Bu kararın uluslararası hukuk çerçevesinde doğuracağı sonuçları ortaklarımızla istişare ederek yakından inceleyeceğiz." diye konuştu.

Wagner ayrıca, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde düzenlediği baskında, aralarında çocukların da bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Son haftalarda ve aylarda aralarında sivillerin ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi, bizi büyük bir endişeye sevk etmektedir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Sözcüsü, sivil halkın korunmasının her zaman en önemli öncelik olması gerektiğine işaret ederek, "Bugün meydana gelen olayın kesin koşulları, henüz tarafımızca bilinmemektedir. Ancak son derece gergin olan bu durumda orantılılık ilkesinin her zaman en önemli öncelik olduğu açıktır." şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Perinçek'ten Ankara, İstanbul ve İzmir barolarına LGBT-i tepkisi
Doğu Perinçek'ten Ankara, İstanbul ve İzmir barolarına LGBT-i tepkisi
Celtic'in yeni teknik direktörü Brendan Rodgers oldu
Celtic'in yeni teknik direktörü Brendan Rodgers oldu
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Meke Gölü'ne yılda 2,5 milyon metreküp su aktarılacak
Meke Gölü'ne yılda 2,5 milyon metreküp su aktarılacak
Asgari ücret toplantısı sonrası bir kritik görüşme daha!
Asgari ücret toplantısı sonrası bir kritik görüşme daha!
Temiz enerji üretmek için güneş enerjisiyle çalışan nanomateryal geliştirildi
Temiz enerji üretmek için güneş enerjisiyle çalışan nanomateryal geliştirildi
Bugün bayram yapanlar Muharrem İnce 6 ay sonra haklıymış diyecek sözleri yine gündem oldu
Bugün bayram yapanlar Muharrem İnce 6 ay sonra haklıymış diyecek sözleri yine gündem oldu
Hazine 2 ihaleyle yaklaşık 50 milyar lira borçlandı
Hazine 2 ihaleyle yaklaşık 50 milyar lira borçlandı
Halil Taşkın evli mi, çocuğu var mı? Halil Taşkın çocukluk-şimdiki hali nasıl?
Halil Taşkın evli mi, çocuğu var mı? Halil Taşkın çocukluk-şimdiki hali nasıl?
Sakarya'da kızını YKS'ye yetiştirmek isterken ölen babanın cenazesi defnedildi
Sakarya'da kızını YKS'ye yetiştirmek isterken ölen babanın cenazesi defnedildi
TÜSİAD ve TÜBİSAD'ın "Yüksek Teknoloji" raporu Ankara'da tanıtıldı
TÜSİAD ve TÜBİSAD'ın "Yüksek Teknoloji" raporu Ankara'da tanıtıldı
Kütahya'daki trafik kazasında yaralanan 3 kişiden 1'i hastanede öldü
Kütahya'daki trafik kazasında yaralanan 3 kişiden 1'i hastanede öldü