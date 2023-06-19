İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine bir tepki de Almanya'dan

Alman hükümeti, İsrail makamlarının yasa dışı yerleşim faaliyetlerini artırmasının ve Batı Şeria'nın en az 19 beldesinde 4 bin 500 birimlik yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa edilmesi yönünde açıklanan planlarının, büyük bir endişe kaynağı olduğunu açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu durum Alman hükümeti için büyük bir endişe kaynağıdır. Çeşitli vesilelerle dile getirdiğimiz görüşümüz nettir. Yerleşim yeri inşası uluslararası hukuka göre yasa dışıdır ve gelecekte iki devletli bir çözümü tehlikeye atmaktadır." dedi.

İsrail hükümeti ile yapılan görüşmelerde bu konuyu hem prensipte hem de bu spesifik projelerle ilgili olarak çok açık bir şekilde dile getirdiklerini vurgulayan Wagner, "Bu kararın uluslararası hukuk çerçevesinde doğuracağı sonuçları ortaklarımızla istişare ederek yakından inceleyeceğiz." diye konuştu.

Wagner ayrıca, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde düzenlediği baskında, aralarında çocukların da bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Son haftalarda ve aylarda aralarında sivillerin ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi, bizi büyük bir endişeye sevk etmektedir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Sözcüsü, sivil halkın korunmasının her zaman en önemli öncelik olması gerektiğine işaret ederek, "Bugün meydana gelen olayın kesin koşulları, henüz tarafımızca bilinmemektedir. Ancak son derece gergin olan bu durumda orantılılık ilkesinin her zaman en önemli öncelik olduğu açıktır." şeklinde konuştu.