69 bin TL cepte kalacak! Asgari ücrete zam öncesi son fırsat tek tıkla başvurabilirsiniz
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2. toplantısını yaptı. Asgari ücret artışı ile askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması maliyeti artacak. Askerlik ve doğum borçlanması nasıl olacak? Primler nasıl hesaplanacak?.
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrete yapılacak temmuz zammına ilişkin ikinci toplantı yapıldı. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte en az yüzde 30 zam ön plana çıkarken net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor.
Asgari ücrete yapılacak ara zam ile birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan borçlanmaların maliyeti de değişecek. Peki borçluların ödeyecekleri tutar ne kadar olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi. Erdem şunları kaydetti:
Asgari ücret bir gösterge rakamı. İşsizlik maaşından sosyal ödemelerin gelir seviyesinin belirlenmesine kadar doğum borçlanması ve askerlik borçlanması gibi Genel Sağlık Sigortası gibi SSK ve Bağ-Kur primlerinin ödenmesi gibi her şeyi belirleyen bir gösterge rakamıdır.
Özellikle EYT'liler olmak üzere eğer doğum ve askerlik borçlanması yapılmak isteniyorsa (burada asgari ücrete zam oranı olarak yüzde 30/35'ler bahsediyoruz) haziran ayında değil de temmuz ayında başvurursanız maliyetiniz yüzde 30/35 artacak anlamına geliyor.