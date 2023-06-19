69 bin TL cepte kalacak! Asgari ücrete zam öncesi son fırsat tek tıkla başvurabilirsiniz

Asgari ücret bir gösterge rakamı. İşsizlik maaşından sosyal ödemelerin gelir seviyesinin belirlenmesine kadar doğum borçlanması ve askerlik borçlanması gibi Genel Sağlık Sigortası gibi SSK ve Bağ-Kur primlerinin ödenmesi gibi her şeyi belirleyen bir gösterge rakamıdır.