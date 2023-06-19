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AFAD mesaj atıp uyardı! Çok fena geliyor dikkatli olun

AFAD mesaj atıp uyardı! Çok fena geliyor dikkatli olun

Karadeniz ve Marmara Bölgesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından AFAD Düzce için SMS ile uyarıda bulundu.

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Düzce son günlerde sağanak yağışların etkisi altında kaldı. Şiddetli yağışlar sebebiyle birçok ilçede dereler taştı, köyler ve ilçeler sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yaptığı hava tahminlerinde yağışların bir süre daha devam edeceğini belirtti. Hava tahminlerinin açıklanmasının ardından AFAD da Düzce’deki vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj atarak şiddetli yağışlar konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaşlara gönderilen mesajda, "Meteorolojiye göre bu gece ve yarın Düzce’de çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, Su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olun" denildi.

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