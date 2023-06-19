Uğur Dündar ile Enver Aysever arasında sert kavga! 'Loser', 'put', 'meni' hakaretler havada uçuştu

Medyada yeni bir kavga patladı. Uğur Dündar'ın dün Fenerbahçe Divan Başkanlığı görevinden istifa edip 1.5 saat sonra geri dönmesi üzerine Ener Aysever, "İstifa ediyorsun, ergen gibi yarım saat geçmeden" dedi. Uğur Dündar, 'loser' diyerek Enver Aysever'e çıkıştı. Enver Aysever 'put' benzetmesi yaptı. Uğur Dündar, 'Dündar'ın menisinin damlası olamazsın' denilen tweeti paylaşınca ortalık iyice karıştı.

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Fenerbahçe’nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda protestoların hedefi olan Uğur Dündar, 'istifa ettiğini' duyurdu. 1.5 saat sonra ise 'oy çokluğuyla' istifasını geri çekti. Buna tepki gösteren gazeteci Enver Aysever ile Uğur Dündar arasında çok sert, hakaretlerin havada uçuştuğu bir kavga başladı.

Fenerbahçe kongre üyelerinin sert eleştirileri üzerine Uğur Dündar “Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da Cumhuriyetin Feneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim" paylaşımı yaptı. 1.5 saat sonra is Genel Kurul'da oylama yaptırıp oy çokluğuyla istifasını geri çekti.

Duayen diye herkese zorla dayatıyor!

Uğur Dündar'ın bu tavrına tepki gösteren gazeteci Enver Aysever, “İstifa ediyorsun, ergen gibi yarım saat geçmeden, üstelik aşağıdakileri silerek geri dönüyorsun. Böyle birine ne gazeteci olarak, ne de divan başkanı olarak güvenenin aklına şaşarım. İnsan sözünün eri olmalı. Duayen diye herkese zorla dayatıyor, bildiğin ‘loser’, ‘yallah’...” paylaşımı yaptı.

'Dündar’ın menisinin damlası olamazsın'

Enver Aysever’in bu tepkisinin üzerine Uğur Dündar’ın “Enver peki sen ne yapıyorsun? Tek yaptığın boş boş konuşup başarılı insanlara saldırmak. Uğur Dündar’ın menisinin damlası olamazsın” şeklindeki bir paylaşımı retweet etmesi ikili arasında iplerin daha da gerilmesine neden oldu.

Kimse başına bela etmemek için susar

Söz konusu paylaşımın ekran görüntüsünü paylaşarak takipçileriyle paylaşan Aysever, şu ifadeleri kullandı: “Dün Fenerbahçe Kongresi’nde nasıl davrandığı açıkça görüldü, oylama sahtekarlığı yaptı. Bunu da eleştirince yukarıdaki paylaşım dahil iyice kendini kaybettiği görüldü. Dündar’ın maalesef huyunu, geçmişini basın dünyası bildiği halde, kimse başına bela etmemek için ‘duayen’ der, susar."

Aysever, Uğur Dündar'a 'put' dedi

"Oysa, Tarık Akan 12 Eylül’de beyefendinin nasıl biri olduğunu ‘Anne Kafamda Bit Var’ kitabında açıkça ortaya konmuştur. Her iktidara destek veren, güçlünün yanında olan duayen(!) kendini ‘bedel’ ödeyen biri olarak anlatıyor. Bedel nedir? Uğur Mumcu mudur kendisi? Nazım Hikmet zamanında ‘Putları Yıkıyoruz’ yazıları yazmıştı. Şimdi sıra bugünün putlarında.”

Tarık Akan'ın açıklamasıyla cevap verdi

Uğur Dündar ise Tarık Akan örneği üzerine sessizliğini bozdu. Hasan Baran’ın ‘Hayatımın Sırları’ adlı eserinden Tarık Akan’ın açıklamalarına dair bölümü paylaşan Dündar, altına şu satırları not düştü: “Loser! Bak senin gibi müfterilere sevgili arkadaşım Tarık Akan, tokat atar gibi cevap vermiş!..”

Loser: Başarısız kimse, kaybeden...