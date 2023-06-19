Öğrenciye bin lira bayram harçlığı ödenecek mi? Bakanlık resmi açıklaması

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri yatmaya başlarken gözler "Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi?" sorusuna çevrildi. Sosyal medyada iddia olarak yer alan öğrencilere bayram harçlığına ilişkin Bakanlıktan açıklama geldi.

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Sosyal medyada yer alan 'Öğrenciye bayram ikramiyesi' iddialarının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala gözler öğrencilere 1000 TL Kurban bayramı harçlığı verilip verilmeyeceğine çevrildi. Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından konuya ilişkin olarak Bakanlık tarafından açıklama yapıldı. İşte 2023 öğrencilere bayram harçlığı iddiası hakkında merak edilenler...

İçişleri Bakanlığı "Bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir." açıklamasında bulundu. İşte 2023 öğrencilere bayram harçlığı iddialarına ilişkin Bakanlık açıklaması..

Öğrenciye bayram harçlığı verilecek mi?

Üniversite öğrencilerine, tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verileceği sosyal medyada iddia edildi. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması da yine iddialar arasında.

Ancak İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz haftalar içerisinde "Bayram Harçlığı" iddiası nedeniyle bir açıklama yapmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'bayram harçlığı başvurusu' ile ilgili yapılan açıklama şu şekildeydi;

"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.