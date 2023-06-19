Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Kenan Nuhut hayatını kaybetti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı, CHP Spor Kurulu Başkanı ve eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut (67) yaşamını yitirdi. Nuhut'un vefatını, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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CHP Spor Kurulu Başkanı ve eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut (67) yaşamını yitirdi. Kenan Nuhut'un vefatını, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Demir, paylaşımında, "Genel Başkan Başdanışmanı'mız ve Spor Kurulu Başkanı'mız, değerli büyüğümüz Kenan Nuhut'u kaybettik. Üzüntümüz büyük. Mekanı cennet olsun" dedi.

Nuhut’un cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. Nuhut'un bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü bilinirken ölüm nedeniyle ilgili kesin bilgi paylaşılmadı.

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederken fenalaşmıştı

Kenan Nuhut şubat ayında geçirdiği rahatsızlıkla gündeme gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'deki makamında ziyaret eden Nuhut, rahatsızlanarak aniden yere yığılmıştı. Düşerken Kılıçdaroğlu'nu tutarak yardım isteyen Nuhut hemen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Nuhut'un o zaman tansiyon sorunu yaşadığı için fenalaştığı bildirilmişti.

Kenan Nuhut kimdir?

Kenan Nuhut, 1956 yılında dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Nuhut, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcılığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, iki dönem Halter Federasyonu Başkanlığı ve Avrupa Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kenan Nuhut, 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimde CHP'den Çorum Belediye Başkanı adayı oldu. Nuhut, 24 Haziran 2018 yılında yapılan genel seçimde de CHP'den Ankara Milletvekili adayı gösterildi. CHP Spor Kurulu Başkanı olan Nuhut, 14 Haziran'a kadar CHP Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini de yürüttü.