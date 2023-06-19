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Anayasa Mahkemesi HDP için kararını verdi! Yargıtay'ın talebi reddedildi

Anayasa Mahkemesi HDP için kararını verdi! Yargıtay'ın talebi reddedildi

ANAYASA Mahkemesi (AYM) HDP'ye yapılan Hazine yardımı ile ilgili kararını verdi. AYM, seçim yılı olması nedeniyle HDP'ye fazladan ödenen hazine yardımına bloke konulmasına ilişkin talebi kabul etmedi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), seçim yılı olması nedeniyle HDP'ye fazladan ödenen hazine yardımına bloke konulmasına ilişkin talebi kabul etmedi.

HaberTürk'ten Oğuzcan Obuz'un aktardığına göre AYM, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin hazine hesaplarına bloke konulması talebini karara bağladı.

Yüksek Mahkeme; Yargıtay Başsavcılığı’nın talebine ilişkin oybirliğiyle bu aşamada karar verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

539 milyon TL ödenecek...

Mevzuata göre HDP’ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak’a kadar olmak üzere 539 milyon TL Hazine yardımı yapılacaktı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere girmediğini gerekçe göstererek geçen hafta AYM'den 400 milyon liralık Hazine yardımına tedbir konulmasını istedi.

AYM, HDP’nin hesaplarına bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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