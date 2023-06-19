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Malatya merkezli 8 ilde cezaevi personeline operasyonda 22 gözaltı

Malatya merkezli 8 ilde cezaevi personeline operasyonda 22 gözaltı

Malatya merkezli 8 ilde cezaevi personeline yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2 kurum müdürü ve 2 idari amir de bulunuyor.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan, tayin olan ve çeşitli suçlardan açıkta bulunan ve "işkence, eziyet, görevi kötüye kullanma, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işleyen cezaevi personeline yönelik Malatya merkezli Adıyaman, Ankara, Elazığ, Kayseri, Antalya, Kırıkkale ve Mersin'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda açıkta bulunan 2 kurum müdürü ile 2 idari amir ve 18 infaz koruma memuru gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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