76 yavru tarantula siparişi verdi, "biyoloji dersi" için dedi!

MUĞLA (İHA) - Muğla’nın Marmaris ilçesine kargo ile gönderilen 76 tarantula yavrusunu sipariş veren şahıs kendisini, "Çocuğumun biyoloji dersi için sipariş verdim" diyerek savundu.

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Olay, geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Polonya’dan Marmaris’e posta ile gönderilen bir kargo paketinde 76 adet yavru tarantula ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekiplerin yurt dışı gönderilerin kontrol ve denetimi esnasında Polonya’dan Marmaris’teki bir alıcıya gönderildiği tespit edilen posta kargosu mercek altına alındı. Belgelerinde 'akvaryum bitkisi' şeklinde beyan edildiği görülen kargo, ekiplerin risk değerlendirmesi çerçevesinde şüpheli bulunarak fiziki kontrole tabi tutuldu. Yapılan aramada gazete kağıdına sarılı strafor köpüklerin içerisinde küçük cam tüplerde 76 adet yavru ele geçirildi.

Tarantulaları sipariş veren şahıssın Marmaris Adliyesi'ndeki verdiği ifadesinde, lisede okuyan oğlunun biyoloji dersi için sipariş verdiğini, yasak olduğunu bilmediği yönünde savunma yaptığı öğrenildi. Şahıs idari para cezası kesildikten sonra denetimli olarak serbest bırakıldı.

Söz konusu örümceklerin halk sağlığını tehdit eden bir durum oluşturmadığı kaydedilirken, yapılan işlemlerin ardından yavru tarantulalar Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.