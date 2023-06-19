AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kira ve enflasyon açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kira ve enflasyonla mücadeleye ilişkin "Kiralarla ilgili iletilen bütün problemleri yakından takip ediyoruz. Bütün paydaşlarla birlikte enflasyonun tek haneye inmesi için yine hükümetimiz Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacak politikaları hayata geçirecek." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrası gündeme dair konuştu.

AK Partili Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Geçmiş yıllarla mukayese ederek değerlendirmeye devam ediyoruz. Vatandaşımızın beklediği hizmete ara verilemez. Yerel seçimlere giderken kendimizi daha çok anlatmak, hizmetleri daha güçlü şekilde yerine getirmek için temasları sürdüreceğiz. Mukayeseleri il ilçe bazında, tek tek vatandaşımızın bizden beklediklerini yapmaya devam edeceğiz. Bir insanlık çağrısı olarak Diyarbakır annelerine değiniyoruz. İnsan hakları örgütleri Diyarbakır annelerine bu teveccühü göstermedi.

Uluslararası örgütlerinin bu suskunluğunu not ediyoruz. Demokrasinin güçlendirilmesi açısından terörle mücadelenin süreceğidir. Toplumumuzun huzurunu korumak açısından hassasiyet ile yürüttük.

Deprem bölgesindeki yaraların sarılması gündemimizden düşmemiştir. Kendi istedikleri oyları deprem bölgesinden alamayanların depremzede vatandaşlara hakaretlerini unutmadık. Halen hakaretler geldiğini duyuyoruz. Kendi utançları olarak kalacaktır. Seçime endeksli mesele değildir.

Şehirlerimizi afetlere hazırlıklı hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Siyasi irade bu çalışmaları yürütmekte. Milyonlarca binada incelemelerde bulunuldu. Hasarın giderilmesi amacı ile 680 bin konut inşa edilecek. Konutları teslim etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 131 bin konutun ihalesi yapıldı. Köy evleri olarak 168 bin180 konut yapılması ön görüldü. 4 milyon kişiye Yemek hizmeti sürdürülmekte. 9 bin 105 iş yerinin yapılması tamamlandı.

"Kiraları yakından takip ediyoruz"

Vatandaşlarımıza küresel ekonomik sorunlar, pandemi, Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle ülkemizin de bu tablodan etkilendiğini ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ile bunu biz çözeceğiz. Kiralarla ilgili iletilen bütün problemleri yakından takip ediyoruz. Bütün paydaşlarla birlikte enflasyonun tek haneye inmesi için yine hükümetimiz Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacak politikaları hayata geçirecek. Seçimden önce söylediğimiz gibi, bundan sonra da bu sorunları biz çözeriz dedik. Enflasyonun tek haneye indiğini göreceğiz. Türkiye Yüzyılı dediğimizde içinde ülkemizin sosyal ekonomik pek çok proje ve hedefi içermekte. Bölgesel, dünya barışına da Türkiye katkı vermekte. NATO tarafı ile bir toplantı gerçekleştirildi. Attıkları adımlar var. PKK'lıları iade ettik, diyorlar. Yasaların güçlü şekilde uygulanması gerekiyor. Bize iade ettikleri 2 kişi terörle bağlantılı kişiler değil. Beklentimiz terörle bağlantılı kişilerin iade edilmesi. İlkesel bir standart getirilmesi gerekiyor.

Türkiye egemen devlettir. Kendi güvenliğini saplayacak kudrete sahiptir. Türkiye'nin milli güvenliğine dönük ihtiyaçları açısından değerlendirmelerin objektif tarafı yoktur. Siyasi şımarıklıktır. Bir müzakerenin ortaya çıkması için KKTC'nin egemenliğinin tanınması gerekmektedir.