BIST 5.269
DOLAR 23,60
EURO 25,81
ALTIN 1.481,71
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'de yeni görevlendirme! Yeni Genel Başkanvekili belli oldu

AK Parti'de yeni görevlendirme! Yeni Genel Başkanvekili belli oldu

AK Parti'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı görevine getirildi.

Abone ol

17. seçim zaferini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinesiyle birlikte Türkiye Yüzyılı çalışmalarını sürdürüyor..

Bu kapsamda AK Parti'de de yeni görevlendirmeler yapıldı..

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir araya geldi.

Toplantı sonrası 3 isme verilen yeni görevler duyuruldu.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala

AK Parti'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Malatya merkezli 8 ilde cezaevi personeline operasyonda 22 gözaltı
Malatya merkezli 8 ilde cezaevi personeline operasyonda 22 gözaltı
Enver Aysever: Halk TV bir operasyon kanalıdır
Enver Aysever: Halk TV bir operasyon kanalıdır
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kira ve enflasyon açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kira ve enflasyon açıklaması
76 yavru tarantula siparişi verdi, "biyoloji dersi" için dedi!
76 yavru tarantula siparişi verdi, "biyoloji dersi" için dedi!
Faik Öztrak'tan Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı mesaj
Faik Öztrak'tan Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı mesaj
Biosin Böcek İlaçlama İle Eviniz Rahat Bir Nefes Alsın
Biosin Böcek İlaçlama İle Eviniz Rahat Bir Nefes Alsın
Merkez Bankası önünde eylem yapmak isteyen 17 kişi gözaltına alındı
Merkez Bankası önünde eylem yapmak isteyen 17 kişi gözaltına alındı
İngiltere'de 2 milyondan fazla kişi 5 yıldır antidepresan kullanıyor
İngiltere'de 2 milyondan fazla kişi 5 yıldır antidepresan kullanıyor
Şırnak'ta YKS için evden çıkan gençten haber yok!
Şırnak'ta YKS için evden çıkan gençten haber yok!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: İkisi ağır 3 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: İkisi ağır 3 kişi yaralandı
Anayasa Mahkemesi HDP için kararını verdi! Yargıtay'ın talebi reddedildi
Anayasa Mahkemesi HDP için kararını verdi! Yargıtay'ın talebi reddedildi