AK Parti'de yeni görevlendirme! Yeni Genel Başkanvekili belli oldu

AK Parti'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı görevine getirildi.Abone ol
17. seçim zaferini kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinesiyle birlikte Türkiye Yüzyılı çalışmalarını sürdürüyor..
Bu kapsamda AK Parti'de de yeni görevlendirmeler yapıldı..
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir araya geldi.
Toplantı sonrası 3 isme verilen yeni görevler duyuruldu.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala
AK Parti'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu.