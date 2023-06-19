İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan terörle mücadele vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyarette bulunmak için Şırnak’a gitmişti. Burada üs bölgelerini de ziyaret eden Yerlikaya helikopterle havadan yaptığı kontroller sonrası terörle mücadelede kararlılık mesajını yineledi.

Abone ol

Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek Bakan Yerlikaya yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

''Yüksek rakımlı tepeler, dar geçitler, uçsuz bucaklı vadiler… Ez cümle; Ay Yıldızlı şanlı bayrağımızın gölgesinin düştüğü terörle mücadele bölgelerinin her noktasında, SİHA’larımızın, Silahlı İHA’larımızın, Keşif Uçaklarımızın ve zırhlı araçlarımızın desteklediği; 900 Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando Timi ile 13.500 personelimizin katılımıyla 304 operasyon icra ediliyor Rabbim kahramanlarımızın ayaklarına taş değdirmesin. Dualarımız sizinle Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek''