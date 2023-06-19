BIST 5.269
DOLAR 23,60
EURO 25,79
ALTIN 1.480,47
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan terörle mücadele vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan terörle mücadele vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyarette bulunmak için Şırnak’a gitmişti. Burada üs bölgelerini de ziyaret eden Yerlikaya helikopterle havadan yaptığı kontroller sonrası terörle mücadelede kararlılık mesajını yineledi.

Abone ol

Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek Bakan Yerlikaya yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

''Yüksek rakımlı tepeler, dar geçitler, uçsuz bucaklı vadiler… Ez cümle; Ay Yıldızlı şanlı bayrağımızın gölgesinin düştüğü terörle mücadele bölgelerinin her noktasında, SİHA’larımızın, Silahlı İHA’larımızın, Keşif Uçaklarımızın ve zırhlı araçlarımızın desteklediği; 900 Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando Timi ile 13.500 personelimizin katılımıyla 304 operasyon icra ediliyor Rabbim kahramanlarımızın ayaklarına taş değdirmesin. Dualarımız sizinle Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek''

ÖNCEKİ HABERLER
Finlandiya'nın yeni başbakanı yarın belli olacak
Finlandiya'nın yeni başbakanı yarın belli olacak
AK Parti'de büyük kongrenin tarihi belli oldu
AK Parti'de büyük kongrenin tarihi belli oldu
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
THY'nin bazı İtalya seferleri iptal edildi
THY'nin bazı İtalya seferleri iptal edildi
Yüzde 25 zam sınırlaması sürecek mi? Bakan Tunç açıkladı
Yüzde 25 zam sınırlaması sürecek mi? Bakan Tunç açıkladı
AK Parti'de yeni görevlendirme! Yeni Genel Başkanvekili belli oldu
AK Parti'de yeni görevlendirme! Yeni Genel Başkanvekili belli oldu
Malatya merkezli 8 ilde cezaevi personeline operasyonda 22 gözaltı
Malatya merkezli 8 ilde cezaevi personeline operasyonda 22 gözaltı
Enver Aysever: Halk TV bir operasyon kanalıdır
Enver Aysever: Halk TV bir operasyon kanalıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kira ve enflasyon açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kira ve enflasyon açıklaması
76 yavru tarantula siparişi verdi, "biyoloji dersi" için dedi!
76 yavru tarantula siparişi verdi, "biyoloji dersi" için dedi!
Faik Öztrak'tan Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı mesaj
Faik Öztrak'tan Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı mesaj
Biosin Böcek İlaçlama İle Eviniz Rahat Bir Nefes Alsın
Biosin Böcek İlaçlama İle Eviniz Rahat Bir Nefes Alsın