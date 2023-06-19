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Bolu'da sağanak Abant karayolunda ulaşımı aksattı

Bolu'da sağanak Abant karayolunda ulaşımı aksattı

Bolu'da etkili olan sağanak Abant karayolunda ulaşımda aksamaya neden oldu.

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Bolu'da öğleden sonra etkisini artıran sağanak, Abant kesiminde derelerin taşmasına neden oldu.

Taşan dereler nedeniyle Abant karayolu ulaşıma kapandı. Kapanan yol ekiplerce yapılan çalışmanın ardından ulaşıma açılırken, söz konusu yolun tekrar ulaşıma kapanma ihtimaline karşı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, çalışmalar hakkında Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ten bilgi aldı.

Bölgede sağanak etkisini sürdürüyor.

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