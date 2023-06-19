Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarihe geçti!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir tarihine geçti. Gurur verici başarının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tebrik mesajı yayımladı.

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a Birinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı, takdim etti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Birinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı'nın ülkede bir Büyükelçiye ilk defa verilmiş olmasıyla birlikte tarihe geçti.

Bakan'dan açıklama: Büyük bir onur

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tebboune'ye teşekkür eden Göktaş, "Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune tarafından, ülke tarihinde bir Büyükelçiye ilk defa verilmiş olan “Birinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı”na layık görülmek büyük bir onur. Görevimiz süresince göstermiş oldukları destek için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Hakan Fidan'dan tebrik mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarihe geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, '' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve eski Cezayir Büyükelçimiz Mahinur Özdemir Göktaş’a bugün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune tarafından Birinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı tevdi edilmiştir. Bakanımız Hakan Fidan, Bakan Göktaş’ı bu gurur verici nişan nedeniyle tebrik etmiştir.'' denildi

Veda töreni düzenlenmişti

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevi tevdi edilen eski Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş adına veda töreni düzenlendi. Bakan Göktaş, büyükelçilik binasının bahçesinde düzenlenen programda konuşma yaptı.