Türkiye - Galler maçı (CANLI YAYIN)

A Milli futbol takımı EURO 2024 elemeleri kapsamında grup maçlarına çıkıyor. D grubunda yer alan Türkiye Galler karşısında 4. maçını oynayacak.

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu 4. maçlar başlıyor. A Milli takım ile Galler bugün karşı karşıya gelecek. D grubunda 6 puanla 1. sırada yer alan Milli takım Galler ile oynadığı 18 maçta 11 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik geldi.

TÜRKİYE 0-0 GALLER (CANLI SKOR)

A Milli Futbol Takımı, 616. maçına Galler karşısında çıkacak

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 336'sı resmi, 279'u özel toplam 615 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 238 galibiyet, 145 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Milli takım, 263'ü deplasmanda, 269'u evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 837 gol attı, kalesinde 880 gol gördü.

İlk 11'ler;

Türkiye; Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper.

Galler; Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Wilson, Johnson, James, Morrell.

Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak maçta Maresca'nın yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Luca Massimi görev alacak. Türkiye - Galler maçı saat 21:45'te TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.