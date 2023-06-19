Trabzon-Gümüşhane kara yolu ulaşıma kapatıldı

Trabzon-Gümüşhane kara yolu, menfezlerden taşan yağmur suları ve rüsubat nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Maçka ilçesinin Bağışlı ve Güzelce mahallelerinde 2 ev toprak kayması riskine karşı boşaltıldı.

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Trabzon genelinde akşam başlayan yağış nedeniyle bazı ilçelerde küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

Trabzon-Gümüşhane kara yolu, şiddetli yağışın ardından menfezlerden taşan yağmur suları ve yola taşınan rüsubat nedeniyle çift şeritli ulaşıma kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alanda, Karayolları ve belediye ekiplerinin hafriyat kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Maçka ilçesinin Bağışlı ve Güzelce mahallelerinde 2 ev, toprak kayması riskine karşı boşaltıldı.

Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, AA muhabirine, dereden gelen hafriyat sebebiyle Trabzon-Gümüşhane kara yolunun tedbiren çift şeritli ulaşıma kapatıldığını söyledi.

Ekiplerin bölgede her türlü güvenlik önlemini aldığını aktaran Çakmak, "Allah'a şükür şu anda mahsur kalma, can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil. Ekiplerimiz kara yolundaki çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizde tedbir amacıyla da 2 evin tahliyesi gerçekleştirildi." diye konuştu.

Öte yandan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da evlerin boşaltıldığı mahalleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.