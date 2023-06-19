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Abdüllatif Şener'den yeni açıklama: Kafa bulmak için söyledim

Abdüllatif Şener'den yeni açıklama: Kafa bulmak için söyledim

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyip CHP'den istifa ettiğini açıklayan eski CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener'den yeni açıklama geldi.

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Geçtiğimiz günlerde CHP'den ayrıldığı açıklayan ve "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım" diyerek  siyaset  gündemini meşgul eden Abdüllatif Şener'den yeni açıklama geldi.

Şener katıldığı canlı yayında çok konuşulan sözleriş hakkında konuştu. Şener açıklamasında, ''Kafa bulmak için söyledim.'' dedi.

Kafa bulmak için söyledim

TV5'te canlı yayına katılan Şener, gündem olan sözlerine ilişkin soruya cevap verdi.

Şener açıklamasında, ''Biraz rahatlatmak istedim. Gürültüsü ne kadar olur diye merak ettim. Bu kadar gürültü beklemiyordum. Kafa bulmak için söyledim.'' dedi.

Sinan Oğan'a oy verdiğini açıklamıştı

Şener ilk tur seçimlerinde Sinan Oğan'a oy verdiğini söylerken "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Ben CHP'de siyaset yaptım ama bütün partilerin bana ilgisin olduğunu o partilerden milletvekili olmasam dahi geçmişte bana milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı olduğunu biliyorsunuzdur." demişti.

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