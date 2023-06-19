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Beyaz Show yeniden izleyiciyle buluşuyor

Beyaz Show yeniden izleyiciyle buluşuyor

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında Beyaz Show'un yaz aylarında yeniden yayınlanacağını ve ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana döneceğini duyurdu.

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Bir döneme damga vuran ve ekran klasiği haline gelen Beyaz Show, yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Beyazıt Öztürk'ün sunacağı programın hangi kanalda yayınlanacağı ise bilinmiyor.

Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında konuyla ilgili açıklamasında "Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum" ifadelerine yer verdi.

Hatırlanacağı üzere ünlü şovmen, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapmıştı.

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