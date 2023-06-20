Motorine çok büyük zam! Benzin fiyatını yakaladı! 20 Haziran güncel benzin ve motorin fiyatları...
Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dolardaki son bir ayda 5 liraya yakın yükseliş sonrası motorine çok kallavi zam geldi. Motorinin litre fiyatı gece yarısı 1 lira 64 kuruş arttı. Benzin ve motorin fiyatı eşitlendi.Abone ol
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki artışlardan etkilenen motorin fiyatlarına gece yarısı zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 64 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litre fiyatı benzinin litre fiyatına yetişti. Kallavi zammın ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle oldu:
İstanbul
Benzin fiyatı: 24,03 TL
Motorin fiyatı: 23,80 TL
LPG fiyatı: 11,19 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 24,44 TL
Motorin fiyatı: 24,21 TL
LPG fiyatı: 11,23 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 24,51 TL
Motorin fiyatı: 24,38 TL
LPG fiyatı: 11,01 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 24,44 TL
Motorin fiyatı: 24,93TL
LPG fiyatı: 11,23 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 25,12 TL
Motorin fiyatı: 24,90 TL
LPG fiyatı: 10,51 TL.