BIST 5.269
DOLAR 23,64
EURO 25,83
ALTIN 1.479,79
HABER /  EKONOMİ

Motorine çok büyük zam! Benzin fiyatını yakaladı! 20 Haziran güncel benzin ve motorin fiyatları...

Motorine çok büyük zam! Benzin fiyatını yakaladı! 20 Haziran güncel benzin ve motorin fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dolardaki son bir ayda 5 liraya yakın yükseliş sonrası motorine çok kallavi zam geldi. Motorinin litre fiyatı gece yarısı 1 lira 64 kuruş arttı. Benzin ve motorin fiyatı eşitlendi.

Abone ol

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki artışlardan etkilenen motorin fiyatlarına gece yarısı zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 64 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litre fiyatı benzinin litre fiyatına yetişti. Kallavi zammın ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle oldu:

İstanbul
Benzin fiyatı: 24,03 TL
Motorin fiyatı: 23,80 TL
LPG fiyatı: 11,19 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 24,44 TL
Motorin fiyatı: 24,21 TL
LPG fiyatı: 11,23 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 24,51 TL
Motorin fiyatı: 24,38 TL
LPG fiyatı: 11,01 TL

Antalya
Benzin fiyatı: 24,44 TL
Motorin fiyatı: 24,93TL
LPG fiyatı: 11,23 TL

Diyarbakır
Benzin fiyatı: 25,12 TL
Motorin fiyatı: 24,90 TL
LPG fiyatı: 10,51 TL.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu çok yüksekten attı! 13 büyükşehirle birlikte İstanbul'un 25 ilçesini kazanacakmış!
Kemal Kılıçdaroğlu çok yüksekten attı! 13 büyükşehirle birlikte İstanbul'un 25 ilçesini kazanacakmış!
Kemal Kılıçdaroğlu kendine yeni danışman atadı! Yeni danışman bir gazeteci
Kemal Kılıçdaroğlu kendine yeni danışman atadı! Yeni danışman bir gazeteci
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Sabancı'nın evinde gizli ses kaldı skandalı! Hemşire suç üstü yakalandı...
Sabancı'nın evinde gizli ses kaldı skandalı! Hemşire suç üstü yakalandı...
İzmir'de anne, iki kızı ve bir erkeği parçalayıp derin dondurucuda sakladı! Kan donduran itiraflar...
İzmir'de anne, iki kızı ve bir erkeği parçalayıp derin dondurucuda sakladı! Kan donduran itiraflar...
Arda Güler ilk golünde tarihe geçmeyi başardı
Arda Güler ilk golünde tarihe geçmeyi başardı
Anadolu Efes Ergin Ataman'a veda etti
Anadolu Efes Ergin Ataman'a veda etti
Gümüşhane’de kanalizasyon kazısında insan kafatası bulundu
Gümüşhane’de kanalizasyon kazısında insan kafatası bulundu
Trabzon-Gümüşhane kara yolu ulaşıma kapatıldı
Trabzon-Gümüşhane kara yolu ulaşıma kapatıldı
Rus gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlatan belgesel
Rus gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlatan belgesel
Beyaz Show yeniden izleyiciyle buluşuyor
Beyaz Show yeniden izleyiciyle buluşuyor
Abdüllatif Şener'den yeni açıklama: Kafa bulmak için söyledim
Abdüllatif Şener'den yeni açıklama: Kafa bulmak için söyledim