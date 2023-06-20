Arda Güler ilk golünde tarihe geçmeyi başardı

A Milli Futbol Takımı, konuk ettiği Galler'i 2-0 mağlup etti. Millilerin ikinci golünü kaydeden Arda Güler tarihe geçti.

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AMilli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Samsun'da Galler'i misafir etti. Karşılaşma 2-0 Ay-Yıldızlıların üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin 80. dakikasında Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nı 2-0 öne geçiren harika bir gole imza attı. Ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan Arda Güler, uzak köşeye çok şık bir plase çıkardı. Kalede '90' diye tabir edilen köşe noktaya giden top filelerle buluştu ve genç yıldız tarihe geçti.

İLK GOLÜNDE TARİHE GEÇTİ

Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'yla ilk golünü atarken, 18 yaş 114 gün ile 'Resmi maçlarda A Milli Takım formasıyla gol atan en genç oyuncu' unvanını kazandı.