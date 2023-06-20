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HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu kendine yeni danışman atadı! Yeni danışman bir gazeteci

Kemal Kılıçdaroğlu kendine yeni danışman atadı! Yeni danışman bir gazeteci

Seçim yenilgisinin ardından tüm danışmanlarını kovan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yeni danışmanlar atamaya başladı. Kılıçdaroğlu, gazeteci Özgür Yici'yi kendisine yeni danışman olarak atadı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra yaptığı MYK değişikliğinin ardından 4 Haziran'dan önce ataması yapılan danışmanların görevlerine son verdi. Gerçek Gündem'in CHP kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu bugün iki danışman ataması gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, eski Sabah.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Özgür Yici'yi danışman olarak görevlendirdi. Yici, KRT TV ve ANKA’nın da sahibi olan Güneşim Medya bünyesinde İkinci Yüzyıl isminde gazetenin de Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.

Engin Özkoç da 'Danışman' olacak

CHP Genel Başkanı’nın, eski milletvekili Engin Özkoç'u da danışman olarak görevlendireceği ancak henüz atamasını imzalamadığı öğrenildi.

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