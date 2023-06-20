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İzmir'de anne, iki kızı ve bir erkeği parçalayıp derin dondurucuda sakladı! Kan donduran itiraflar...

İzmir'de anne, iki kızı ve bir erkeği parçalayıp derin dondurucuda sakladı! Kan donduran itiraflar...

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bir evde cesetleri parçalara ayrılmış vaziyette derin dondurucuda bulunan 3'ü kadın 4 Türkmenistan uyruklu kişinin cinayet zanlısı olarak aranan şüpheli Saparmurat Hallyev, suç aletiyle birlikte Çeşme ilçesinde yakalandı. Zanlının ilk ifadesinde olayı kıskançlık yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi.

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İzmir'deki kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı. İzmir Bayraklı’da pazar Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov isimli erkeğin cesetleri bir evde derin dondurucuda parçalanmış halde bulunmuştu.

4 kişiyi kestiği bıçakla yakalandı

Kan donduran cinayetin ardından olayın şüphelisi olarak aranan Gulkamar Hanymova'nın erkek arkadaşı, kaçtığı Çeşme'de yakalandı. Üzerinde cinayeti işlediği bıçakla birlikte yakalanan Türkmenistan uyruklu S.H., cinayetleri itiraf etti. S.H., cinayetleri kıskançlık nedeniyle işlediğini anlattı. 

Cinayetleri kıskançlık yüzünden işlemiş

Konuyla ilgili İzmir Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, “İzmir’in Bayraklı ilçesinde 18.06.2023 günü meydana gelen, 3’ü kadın 1’i erkek, toplam 4 Türkmenistan vatandaşının öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H., Çeşme ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan S.H., cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etti” denildi.

4 yıldır İzmir'de bakkıcılık yapıyorlarmış

Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019'da geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları, cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli S.H'nin de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenilmişti.

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