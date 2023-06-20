Kemal Kılıçdaroğlu çok yüksekten attı! 13 büyükşehirle birlikte İstanbul'un 25 ilçesini kazanacakmış!

Çok büyük vaatlerle ve 'kesin kazanacağız' iddiasıyla girdiği Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük yenilgi alan ve koltuğu sallanan CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu, şimdi de yerel seçimler için çok büyük iddialarda bulunmaya başladı. Kılıçdaroğlu, en sık görüştüğü isimlere İstanbul'da toplam 25 ilçeyi kazanacakları iddiasını anlatmaya başlamış.

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CHP'de koltuğu bırakması için baskı yapılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun bizzat yüzüne "Siz genel başkan olarak kalırsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de kaybedeceğiz" uyarısına rağmen yerel seçimler için çok büyük iddialarda bulunmaya başlamış. 11 büükşehir belediyesinden çoğunu kaybetmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan Kılıçdaroğlu'nun iddiası CHP içinde bile şaşkınlık yarattı.

En sık görüştüğü isimlere söylemiş

HalkTV yazarı İsmail Küçükkaya, "Kılıçdaroğlu en sık görüştüğü isimlere sadece 11 büyükşehiri değil, ilave 2 ili ve İstanbul'da toplam 25 ilçeyi kazanacakları iddiasını dile getirmiş. Hatta bazı iller için aday, bazı ilçeler için kadın aday isimlendirmesi yapıyormuş" kulisini yazdı.

İmamoğlu kanadı, ittifaka ihtimal vermiyor

Yerel seçimde ittifakların son derece önemli olduğunu hatırlatan Küçükkaya, "Kılıçdaroğlu kendi liderliği altında yerel seçimde ittifakların devam edeceğini söylüyor. İmamoğlu tarafı ise CHP’de mevcut şartlar altında İYİ Parti ile ittifakın yerel seçimde söz konusu olmasını çok düşük ihtimal olarak görüyor" bilgisini paylaştı.

Yerel seçimde Millet İttifakı büyüyecekmiş

Kemal Kılıçdaroğlu'nın ittifakı daha da büyüteceği iddiasında olduğunu belirten İsmail Küçükkaya, dün Genel Merkez'de Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmeye gönderme yaparak şu hatırlatmayı yaptı: "Zafer Partisini not edin. Yerel seçimlere giderken çok konuşulacak."