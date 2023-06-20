YKS puan hesaplama sıralama 2023 YOK ATLAS hesaplama!

2023 YKS Sıralama Hesaplama konusu sınav sonrasında sıkça araştırılan kelimeler arasında yer alıyor. En çok araştırılan konular arasında Tyt-AYT Sıralama Hesaplama, Yks Robotu gibi ifadeler yer alıyor.

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YKS 2023 sınavı sonrası birçok kişi YKS puan hesaplama ve 2023 TYT sıralama hesaplama robotlarını araştırıyor. Çeşitli sitelerde bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki ama 2023 YKS puanı nasıl hesaplanır?

YT ve TYT robotlarında hatırladığınız doğru ve yanlış sayısına göre ortalama bir sıralama ya da puan sizlere veriliyor. Fakat bu sıralamara diploma puanı vb. ek hesaplamaların da dahil olması gerekiyor. 2023 TYT’deki doğru-yanlış sayılarınızı, 2023 AYT’deki testlere göre doğru-yanlış sayılarınızı ve diploma notunuzu ilgili alanlara yazdıktan sonra “Hesapla” düğmesine basılıyor. Çeşitli sitelerde bu konuyla ilgili hesaplamaları yapabilirsiniz.