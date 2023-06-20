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İYİ Parti'nin 81 il başkanından aday önerisi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti'nin 81 il başkanından aday önerisi

İYİ Partinin il başkanları, 3. Olağan Kongrede, Meral Akşener'i genel başkan adayı olarak önerdi. 3. Olağan Kongre 24 Haziran 2023'te yapılacak.

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İYİ Partinin 81 il başkanının imzasıyla yapılan açıklamada, 3. Olağan Kongrenin 24 Haziran 2023'te yapılacağı hatırlatıldı.

Partinin kurultaydan birlik, beraberlik ve milletin umudu olma yolunda daha da güçlenerek çıkacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Meral Akşener'in demokrasi, hukuk, temel insan hakları, vatanın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel değerleri için vermiş olduğu mücadelede yanındayız. Kongrede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinin başkanları olarak kurucu liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i amasız, fakatsız, lakinsiz genel başkan adayı olarak öneriyor, partimize gönül vermiş milyonlarca yol arkadaşımız ve yüce Türk milleti önünde bunu beyan etmeyi bir görev addediyoruz."

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